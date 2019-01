Donar-talent Mast vertrekt naar Amerika

Rienk Mast vertrekt na dit seizoen bij Donar om in de Verenigde Staten te basketballen. De 17-jarige Groninger gaat spelen voor Bradley University.

Rienk Mast is bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Donar. Hij debuteerde als 16-jarige op het hoogste niveau en maakte al snel de nodige minuten. Dit seizoen staat hij geregeld in de basis. Hij maakte onlangs nog indruk in de competitie door dertig punten te maken tegen BAL uit Weert.



Prijzen

Mast won met Donar in 2018 de beker, het landskampioenschap en de Supercup. Daarnaast bereikte hij met zijn team de halve finale van de Europe Cup.



Oranje

Ook voor Oranje is hij belangrijk. Afgelopen zomer werd hij als aanvoerder Europees kampioen in de B-divisie met Oranje onder achttien jaar. Inmiddels heeft hij ook al zijn debuut gemaakt voor het 'grote Oranje'.



Sassari

Momenteel is Mast op Sardinië ter voorbereiding op de belangrijke wedstrijd van Donar tegen Sassari. Donar moet die wedstrijd winnen om kans te houden op de knock-out fase in de Europe Cup.

