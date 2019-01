Honderd hoogdrachtige schapen gestolen: 'Dit gebeurt regelmatig'

Schapenhouder Siert de Haan is slachtoffer geworden van een diefstal van enorme omvang. In de nacht van zondag op maandag zijn 100 van zijn schapen gestolen uit een weiland in Lageland.

'Het aparte is dat in dit gebied in de provincie Groningen met enige regelmaat schapen gestolen worden', zegt Berdien van Everdingen van landbouworganisatie LTO. 'En dan gaat het ook om partijen van een flink aantal schapen. Dat is ontzettend verontrustend.'

'35.000 euro schade'

In Lageland had De Haan een kudde van 390 schapen. De schade is groot. Een groot aantal van de schapen is drachtig en zijn daardoor meer waard dan normaal. De Haan schat de schade op zo'n 35.000 euro.

Behalve de schapen zijn ook hekken, een vangkooi en schrikdraadapparatuur gestolen. Verzekerd is hij daarvoor niet. 'Dat is ook niet te verzekeren', zegt hij.

Bij eerdere diefstallen was het telkens mistig. Deze structuur werd tijdens deze heldere winternacht doorbroken. 'Het moet met een groot voertuig geweest zijn met voldoende ruimte om de schapen te vervoeren', zegt Van Everdingen.

We hebben niet de indruk dat als je hoogdrachtige ooien steelt, je dat voor de slacht doet Berdien van Everdingen - LTO Nederland

'Het zijn hoogdrachtige ooien die binnen nu en half februari moeten lammeren. Die kun je niet op elkaar proppen, want dan krijg je miskramen. We hebben niet de indruk dat als je hoogdrachtige ooien steelt, je dat voor de slacht doet. Dan zijn er nog wel andere schapen in Groningen die daar meer voor in aanmerking komen.'

'Je zou bijna denken dat de persoon die ze gestolen heeft ergens anders gewoon verder gaan met een eigen schapenboerderij.'

Getuigen

De Haan hoopt dat getuigen zich nog melden. Hij heeft aangifte gedaan, maar hij zegt van de politie te horen hebben gekregen dat er geen capaciteit is om onderzoek te doen.

Getuigen kunnen zich melden bij Van Everdingen via de facebookpagina 'Gestolen schapen Noord Groningen'.

