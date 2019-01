Pekelder heeft nutteloze tattooshop: 'Dit is een duur grapje'

Pekelder Alex Moorlag heeft de handdoek in de ring gegooid. Hij wil dolgraag thuis tatoeëren, maar stuit op regels van de gemeente Pekela.

Het vervelende is dat Moorlag zijn schuur al heeft omgebouwd tot tattooshop. Kosten: ruim drieduizend euro. 'Dit is een duur grapje', baalt Moorlag.

Kanker en chronische vermoeidheid



Ruim twintig jaar geleden kreeg Moorlag kanker. Zijn been moest geamputeerd worden en aan de chemotherapie heeft hij chronische vermoeidheid overgehouden. Daardoor is hij nu voor tachtig tot honderd procent afgekeurd.

Bij huis tatoeëren leek zijn redding. Op die manier kon hij zijn eigen geld verdienen en kon hij stoppen met werken wanneer het te vermoeiend zou worden.

Alles verbouwd

Moorlag begon vol enthousiasme met het verbouwen van zijn schuur. 'Het plafond, de muren en de vloer moesten geïsoleerd worden en er moest stroom en water naartoe. Eigenlijk is alles gebeurd om het om te bouwen naar een tattooshop', zegt Moorlag.

Daarnaast heeft hij alle benodigde spullen aangeschaft, zoals naalden en verschillende soorten inkt.

Geen vergunning

De Pekelder begon met het verbouwen voordat hij een vergunning had. Niet handig, geeft hij zelf ook toe.

Er zijn namelijk meerdere regels waar de tattooshop van Moorlag niet aan voldoet. Hij heeft geen eigen parkeerplaats, op de woning zit een woonstemming, waardoor er geen bedrijf gehuisvest mag worden én Pekela wil de bedrijvigheid in het centrum concentreren.

Onterecht



Moorlag vindt de regels maar onzin. Over de eigen parkeerplaats: 'Er is áltijd ruimte voor ons huis', over de woonbestemming: 'De vorige persoon die hier woonde had ook een bedrijf bij huis' en over de bedrijvigheid concentreren: 'Pekela zou dit als armste gemeente juist moeten stimuleren'.

Dilemma

Burgemeester Jaap Kuin spreekt van een dilemma. 'Ik wil Alex heel graag toestemming geven, maar wat moet ik dan met de andere aanvragen? Als ik tegen hem 'ja' zeg, moet ik dat tegen al die andere mensen ook doen. Wij hebben juist hiervoor regels opgesteld. Waar leg ik dan de grens?'

Over het bedrijf, voordat Moorlag er kwam wonen, zegt Kuin: 'In de loop der jaren zijn de spelregels veranderd. Je kunt wel een huis van iemand overnemen, maar een vergunning neem je niet over.'

Wat nu?

Moorlag heeft de strijd nu opgegeven en zit opgescheept met een nutteloze tattooshop. 'Ik zit hier met een heel leeg gevoel. Alles is klaar, alles staat gereed. Maar ik wil niet jaren vechten om dit voor elkaar te krijgen. Dat wil ik mijn gezin en mezelf niet aandoen.'