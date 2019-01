Deel dit artikel:













Tiener schrijft toneelstuk over aardbevingsellende: 'Misschien luisteren ze wel naar een kind' Edith Holscher bij minister Wiebes (midden) (Foto: Sven Jach/RTV Noord) Edith Holscher (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Ze is boos en verdrietig over hoe met de Groningers in het aardbevingsgebied wordt omgegaan. 'Ik kan er niet tegen dat iemand schade veroorzaakt', zegt de 12-jarige Edith Holscher uit Harkstede. De regisseur in de dop heeft daarom een toneelstuk geschreven over de aardbevingsellende.

Geschreven door Sven Jach

Verslaggever

Onveilig huis Het huis van Edith haar ouders had ook aardbevingsschade. Ze voelde zich onveilig door de scheuren. Inmiddels is de schade gerepareerd en voelt ze zich weer op haar gemak. 'Toch wil ik blijven vechten, zodat iedereen in een veilig huis kan wonen.' Boosheid en verdriet Edith heeft ook familie wonen in hartje aardbevingsgebied. Ze vindt het confronterend als ze dan met haar ouders door de aardbevingsdorpen rijdt en de kapotte, ingestorte en gesloopte huizen ziet. Edith: 'Dan word ik heel boos en verdrietig. Hoe kan iemand zoiets doen?' (Foto: Sven Jach/RTV Noord) Praten helpt niet Om de problemen onder de aandacht te brengen bij onder meer gasminister Eric Wiebes (VVD) en de directeur van de NAM, heeft Edith een toneelstuk geschreven. Want een brief schrijven helpt volgens haar niet. 'Daar maken ze een prop papier van en in een gesprek knijpen ze er tussenuit', zegt ze. Onbeleefd Bij een toneelstuk komen ze er volgens haar niet onderuit. 'Het is onbeleefd om de zaal uit te lopen. Dus ze mogen op de eerste rij zitten en wachten tot het is afgelopen.' Luisteren naar een kind Ze hoopt dat ze het publiek duidelijk kan maken wat de aardbevingsellende doet met de mensen in het gebied. 'Praten met de volwassenen helpt niet. Misschien luisteren ze wel naar een kind.' Brief aan de NAM Edith heeft het toneelstuk samen met moeder Karin geschreven. Het heet: 'Een brief aan de NAM' en gaat over kinderen die in een schoolklas een aardbevingsoefening doen. Haar broer en zus en een paar vrienden en vriendinnen zijn de acteurs. Uitnodiging In maart beginnen de acteurs met repeteren en 24 mei is de voorstelling. Edith heeft vorige week voor het gasdebat hoogstpersoonlijk de Tweede Kamerleden en minister Wiebes uitgenodigd. Sympathiek Een aantal Kamerleden heeft al toegezegd, minister Wiebes weet het nog niet. 'Ik ga niet over mijn agenda. Maar vind het een sympathieke uitnodiging en ga er heel serieus naar kijken', zegt de bewindsman. Lees ook: - Dit heeft het gasdebat in de Tweede Kamer ons opgeleverd

