Tekort leerkrachten basisscholen: 'Ik denk dat het nog niet zo nijpend geweest is als nu'

Het tekort aan basisschooldocenten is dit schooljaar meer voelbaar dan ooit. Groningse basisscholen geven aan dat de bezetting weliswaar rond is, maar dat bij ziekte vervanging nauwelijks lukt.

Vorig schooljaar was het al lastig om invallers te vinden. De invallers die er toen nog waren hebben nu veelal een baan aangenomen en staan dus al voor de klas. Daardoor zijn de verschillende invallerspoules krap bezet. Scholen kijken nu ook naar ouders om in te springen.

Bij samenwerkingsschool De Zoutkamperril dreigde een gat te vallen toen juf Margreet van groep 8 in december een operatie moest ondergaan. Moeder Ingeborg Nienhuis, die zelf Nederlands geeft op een middelbare school, bood zich spontaan aan. Elke dinsdagochtend helpt ze groep 8 met de voorbereidingen op de CITO-toets. 'Ik zat zelf op deze school en ik vind het heel erg leuk om hier iets te kunnen betekenen.'

Maar de inzet van Nienhuis lost alleen de dinsdagochtend op en dan ook alleen voor de taaloefeningen. Wie rekenhulp wil moet naar de kamer van de directeur. In haar kantoor oefent Lucretia van der Wal sommen met groep 8. 'Ik heb mijn eigen agenda leeggemaakt op de dinsdagochtend.'

We willen zo weinig mogelijk kinderen naar huis sturen, zeker niet in deze tijd van CITO-toetsen Lucretia van der Wal - Directeur basisschool De Zoutkamperril

Kunst en vliegwerk

Het is al met al passen en meten voor De Zoutkamperril. Dinsdagmiddag is vervanging simpelweg niet gelukt en moet groep 8 naar huis. De maandag wordt ingevuld met de leerkracht van groep zeven, die in zijn eigen groep wordt vervangen door de leerkracht van de groepen 1/2/3; die op haar beurt wordt vervangen door een invaller. Directeur Lucretia van der Wal: 'Ik denk dat het nog niet zo nijpend geweest is als nu.'

Samen met de directeuren van de andere basisscholen van schoolbestuur VCPO Noord-Groningen zoekt Van der Wal naar oplossingen voor het tekort. 'Zoals meer ouders die wellicht ook bevoegd zijn die we in kunnen zetten. Of moet je toe naar een andere vorm van lesgeven of moet je je lesweek inkorten naar vier dagen. We zijn creatief bezig om dit probleem de komende maanden of misschien wel jaren op te lossen.'

De Zoutkamperril wil voorkomen dat kinderen helemaal geen les krijgen. 'We willen zo weinig mogelijk kinderen naar huis sturen, zeker niet in deze tijd van CITO-toetsen.' Maar of dat lukt is nog maar de vraag. Het echte griepseizoen moet in het Noorden nog losbarsten. 'Wil je het daar niet over hebben met me,' lacht Van der Wal. 'We hopen niet dat de griep komt dit jaar.'

Beroep op ouders

Ook andere Groningse scholen en schoolbesturen zoeken oplossingen. Zo hebben de scholen van Openbaar Onderwijs Groep Groningen protocollen opgesteld voor dagen dat de bezetting niet rond te krijgen is. Dit doen ze, zodat ouders in elk geval weten waar ze aan toe zijn.

Ik hoop dat de juf er snel weer is, maar voor een tijdje is het wel prima zo Nadia - Basisschoolleerling

Zo kijkt OBS Joseph Haydn eerst of er nog bijvoorbeeld parttimers zijn die extra willen werken. Zo niet dan kunnen Leraren in Opleiding die stage lopen op school inspringen. Als niks lukt probeert de school opvang te regelen op school, met medewerkers van de kinderopvang of van de overblijf. De school heeft ook ouders gevraagd op die dagen te komen helpen. Als de leerkracht na een dag niet beter is, moeten de kinderen alsnog thuis blijven.

Kinderen groep 8

De kinderen van groep 8 in Zoutkamp zeggen ondertussen al die wisselingen wel aan te kunnen. Jacob: 'Ik vind het best wel een keer leuk iemand anders voor de klas te hebben dan steeds continue dezelfde.' Nadia: 'Ik hoop dat de juf er snel weer is, maar voor een tijdje is het wel prima zo.'

