Taallessen voor statushouders: 'We hebben een lieve juf'

Nederlands is een moeilijke taal om te leren en dat geldt helemaal voor statushouders die analfabeet zijn. Om die mensen toch goed op weg te helpen in ons land zijn Werkvoorzieningsschap Novatec en het Alfa-college begonnen met het geven van taallessen.

De lessen zijn ook bedoeld voor medewerkers van het schap die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen.

Ook analfabeten

In een speciaal daarvoor gebouwd lokaal in het pand van Novatec in Tolbert worden de lessen gegeven. De groepen zijn opgedeeld in verschillende niveaus. Corine Rockers, adviseur educatie en inburgering van het Alfa-college: 'Er zitten mensen tussen die in het land van herkomst niet hebben leren lezen en schrijven. Voor hen is het dus extra moeilijk om Nederlands te leren.'

We leren het nu beter dan we het vroeger hebben geleerd Berend Otten - leerling

Complimenten

Imad Almohamed komt uit Syrië. Hij spreekt nog niet heel goed Nederlands, maar hij doet zijn best. Samen met een andere deelnemer moet hij een aantal zinnen voorlezen uit het lesboek. Dat gaat goed en is prima verstaanbaar. Ze krijgen de complimenten van de docente. 'We hebben een lieve juf en die heeft veel geduld met ons', zegt hij.

Kansen

Dertien medewerkers van Novatec volgen de lessen. Manager Aad Woelders van Novatec: 'Het is heel belangrijk om de taal te leren. Hoe beter je het Nederlands beheerst hoe groter je kansen worden in de samenleving. Die kans willen we onze mensen ook bieden.'

Erik Blaauwwiekel en Berend Otten volgen de lessen ook. Ze hebben moeite met het Nederlands en hoewel taal moeilijk blijft, zijn ze blij met de lessen. Otten: 'We leren het nu beter dan we het vroeger hebben geleerd.'

