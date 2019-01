Deel dit artikel:













Schoorsteenbrand in woning Visvliet De brandweer moet ter plaatse slopen om te kunnen blussen (Foto: De Vries Media)

In een aanbouw van een woning aan de Heirweg in Visvliet is maandagavond brand uitgebroken.

Volgens de brandweer is de brand ontstaan in een schoorsteen. 'De constructie van de schoorsteen is dusdanig lastig dat er in het pand het een en ander gesloopt moet worden', zegt een brandweerwoordvoerder. De bewoner van het pand was al begonnen met blussen voordat de brandweer ter plaatse kwam. Ook kon de man zijn huisdieren zelf in veiligheid brengen. Niemand raakte gewond.