Knoalster oppositie wil spoeddebat om bankje begraafplaats

Oppositiepartijen in de gemeente Stadskanaal hebben een spoeddebat aangevraagd over de mogelijke verwijdering van het bankje van Lucas Meijer (87) op de begraafplaats.

Over het bankje ontstond afgelopen week commotie. Meijer gebruikt het om bij het graf van zijn vrouw te kunnen zitten, maar de gemeente Stadskanaal wil dat de familie het bankje weghaalt.

Imagoschade

PvdA, Gemeentebelangen, Lokaal Betrokken en D66 vinden dat hun gemeente imagoschade oploopt als gevolg van de, volgens hen, starre en hardvochtige houding van wethouder Lian Veenstra (SP) in de zaak.

'Inmiddels hebben verschillende landelijke media al bericht over deze kwestie, er is een petitie gestart en zelfs stadsdichters uit het hele land schrijven hierover,' zegt PvdA-fractievoorzitter Egbert Hofstra. Die petitie is inmiddels ruim 20.000 keer ondertekend.

Eerder besproken

Volgens de oppositiepartijen had deze zaak al veel eerder moeten worden opgelost. Al in december werd een ingekomen stuk van de familie van meneer Meijer behandeld in de gemeenteraad. De partijen hebben toen al hun ongenoegen geuit over de gang van zaken.

Verkeerde keelgat

'Mensen zijn terecht boos,' aldus Erik Bieze van Gemeentebelangen Stadskanaal. 'Deze zaak spreekt mensen uit het hele land aan.” Ook de reactie van wethouder Veenstra schiet hem in het verkeerde keelgat. 'Ze heeft tot op heden niet gesproken met de familie van meneer Meijer, onbegrijpelijk.'

Mens centraal

'Zolang deze kwestie blijft duren, wordt de imagoschade voor de gemeente groter,' vult Jur Mellies van Lokaal Betrokken aan. De partijen vinden dat de menselijke maat zoek is en dat de wethouder zich star en rigide opstelt. 'Het bankje staat er al vijf jaar en is al die tijd gedoogd; stel de mens centraal boven de regels', zegt Klaas Pals (D66).

Regels

De gemeente Stadskanaal wil van het bankje af omdat nabestaanden volgens de regels geen bankjes bij graven neer mogen zetten. Ook zou het bankje op een ander graf staan, dat overigens niet aan een grafsteen te herkennen is.

