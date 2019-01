WNF: containers misschien op schelpdierbank

Een Japanse oester in de Waddenzee (Foto: BotMultichill/Wikimedia Commons)

Het Wereld Natuur Fonds is bang dat een aantal van de overboord geslagen containers vlak bij een belangrijke schelpdierenbank liggen. 'In het ergste geval er zelfs bovenop.'

Nog niet alle containers zijn namelijk gelokaliseerd.



Bedreiging

Deze onlangs aangelegde mossel- en oesterbank is gezond. Maar nog niet eens één jaar na de plaatsing van deze 'kraamkamer van de zee' wordt die al bedreigd door de containerramp, meldt het WNF op zijn site. 'Het bleek al enorm lastig om een stukje in de Noordzee voor natuurherstel te reserveren, maar zelfs dat stukje ligt onder druk in de alsmaar drukker wordende Noordzee.'



Grote operatie

Rijkswaterstaat is bezig met de berging van de tientallen containers die begin dit jaar van het containerschip MSC Zoe vielen. Het overgrote deel ligt op de zeebodem en wordt geborgen. Die operatie kan weleens maanden gaan duren.

