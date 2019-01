Lopend Vuur: Het vak van leerkracht verdient meer waardering

Het tekort aan basisschooldocenten is dit schooljaar meer voelbaar dan ooit. Groningse basisscholen geven aan dat de bezetting weliswaar rond is, maar dat bij ziekte vervanging vinden nauwelijks lukt.

Bij sommige basisscholen geven ouders, met een bevoegdheid, zelfs les.

De populariteit van het vak leraar lijkt minder groot te worden. Er wordt al jaren gestreden tegen de werkdruk en voor meer geld in het onderwijs. En je moet ook bestand zijn tegen de steeds meer mondige kinderen én ouders.

Als we steeds minder jongeren bereid krijgen om leraar te worden, voor zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs, dan komt de kwaliteit van het onderwijs op de tocht te staan. En onderwijs is belangrijk voor de jeugd.

