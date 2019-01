Ook in december viel sneeuw in onze provincie (Foto: Dennis Venema)

Er is sneeuw op komst. Vanaf ongeveer drie uur komen de vlokken naar beneden, zegt weervrouw Harma Boer. 'Het wordt wit, het wordt glad en dus wordt het oppassen.'

Er gaat volgens haar zo'n drie centimeter vallen, vooral in het oostelijk deel van de provincie. 'In het westen valt duidelijk wat minder.'

Voor het verkeer is het oppassen geblazen tijdens de sneeuwval, waarschuwt Harma Boer. 'Het zicht is dan slecht.'

De uitgebreide weersverwachting van Harma Boer lees je hier.

Minder NS-treinen

De Nederlandse Spoorwegen laten in verband met de verwachte sneeuwval minder sprinters rijden tussen Groningen en Assen. De intercity's rijden wel volgens planning. De treinen van Arriva in onze provincie rijden vooralsnog gewoon zoals in het spoorboekje vermeld staat.