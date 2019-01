'Het is hier -24, in het binnenland -34', maar de treinen rijden gewoon

Een trein in de Zweedse sneeuw (Foto: Germán Saavedra Rojas/Flickr (Creative Commons))

De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling vanwege de verwachte sneeuw. Onze regionale vervoerder Arriva wil hier niet aan en rijdt vooralsnog 'gewoon'. Maar hoe zit het in Scandinavië?

Hans van der Helm hoorde het nieuws over de sneeuwperikelen dinsdagochtend op Radio Noord. Hij stuurde zijn dochter Carolien meteen een berichtje met de boodschap: 'Bel Noord even om te vertellen hoe jullie dat doen'. Zij woont sinds twee jaar in het Zweedse Umeo, waar ze wel wat gewend zijn qua winter.

Van Niehove naar Zweden

'Het is een mooi land met mooie natuur en mooie winters', zegt Carolien, die oorspronkelijk ui Niehove komt. Ze emigreerde twee jaar geleden naar Zweden om aan de slag te gaan als inseminator van koeien.

'Dan bevries je'

'Het is hier nu -24 en als je het binnenland ingaat, is het -34', schetst ze de situatie in haar woonplaats. 'Je moet niet langer dan vijf minuten buiten gaan staan zonder dat je je dik aangekleed hebt. Dan bevries je.'

Dan de hamvraag: rijden de treinen daar volgens het boekje? 'Ja, het gaat allemaal gewoon door. Ik vind het altijd een beetje gek dat er in Nederland zoveel paniek is om een beetje sneeuw.'

Alleen bij extreme hoeveelheden is de dienstregeling verstoord, omdat de trein die het spoor sneeuwvrij maakt simpelweg niet alles tegelijk kan doen. 'Maar in principe rijdt het gewoon.'

