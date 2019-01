Deel dit artikel:













Auto op de kop in de sloot; automobiliste in veiligheid De auto kwam op de kop in de sloot terecht (Foto: De Vries Media)

Een automobiliste is dinsdagmorgen met haar auto op de kop in een sloot langs de Westerdijk in Enumatil beland. Ze slaagde erin op eigen kracht uit het voertuig te komen.

De inzet van de brandweer was daardoor niet meer nodig. Mogelijk raakte de automobiliste door de gladheid met haar wagen van de weg.