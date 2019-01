Waar is de rode fiets van de verdwenen Robert Huter?

Waar is de rode damesfiets van de verdwenen Robert Huter? Het antwoord op die brandende vraag kan mogelijk een spoor opleveren naar de vermiste 72-jarige Harenaar.

De voormalige wiskundeleraar verdween op zaterdag 29 december. Hij ging van huis op een rode Batavus-damesfiets en keerde niet meer terug. Daarna werd in Haren een massale zoektocht gestart.

Sonar

Zo werd er gezocht in Haren zelf, in de Onnerpolder en ook met sonar in het Noord-Willemskanaal. Uit onderzoek blijkt dat Huter het laatst is gezien in een fietswinkel aan de Bedumerweg in de Stad. Dat was die bewuste zaterdag 29 december om 13.00 uur.

Zwartwitte fietstassen

De mensen die zoeken naar Huter, willen hun aandacht nu verleggen richting de Stad. Daarbij willen ze graag de rode fiets vinden waarop hij naar de fietswinkel is gereden. Het is een donkerrode Batavus-damesfiets van het type Verona met zwartwitte fietstassen (dambordmotief).

De fiets kan mogelijk meer duidelijkheid geven over de route die hij heeft genomen.

