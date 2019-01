Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











IJsvloer in Winsum vernield: 'Schaatsen zit er nu even niet meer in' De gehavende ijsbaan op het Boogplein (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

'Dit is deze week niet meer schaatsbaar, denk ik.' Een inwoner van Winsum kijkt beteuterd naar de gehavende ijsvloer op het Boogplein in het dorp. Her en der steken ijsschotsen omhoog, het gevolg van vernielingen.

De gladde ijsvloer werd maandag aan gruzelementen geslagen. 'We hebben er niet lang plezier aan kunnen beleven', verzucht Kina Werkman van Promotie Winsum, dat het braakliggende terrein op het Boogplein omtoverde tot een ijsbaan. Brandweer probeert het nog Medewerkers van de brandweer probeerden maandagavond nog te redden wat er te redden viel door een nieuwe laag water op het ijs te spuiten, maar dat had niet het gewenste resultaat. Op meerdere plekken is het ijs nog steeds niet begaanbaar. 'Dit is zeker jammer', zegt de omstander. 'Zondag is hier nog met veel plezier geschaatst. Gisteren is misschien wel met evenveel plezier, maar met andere gevolgen de boel kapot gemaakt. Schaatsen zit er nu even niet meer in.' Lees ook: - Boogplein in Winsum heeft eindelijk een bestemming