Aantal nieuwbouwwoningen in provincie neemt toe: 'Per opbod verkopen niet aan orde'

Het aantal nieuwbouwwoningen dat in onze provincie is bijgebouwd is vorig jaar flink gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste woningbouwcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ging het in 2017 nog om ruim 1.700 woningen, in 2018 nam het aantal nieuwbouwwoningen toe tot 2.138 stuks. Dat is daarnaast ook flink meer dan in 2012, toen er in totaal 803 woningen werden bijgebouwd.

Stijging prijzen nieuwbouwwoningen

Niet alleen komen er meer nieuwbouwwoningen bij, ook de prijzen ervan gaan omhoog. De Volkskrant meldde maandag dat in drie jaar tijd de prijs van in drie jaar tijd met 50 procent toenam.

Dat roept de vraag of dit komt doordat er steeds meer per opbod wordt verkocht. In die krant suggereert CBS-econoom Peter Hein van Mulligen dat 'meer dan in het verleden nieuwbouwwoningen ook aan de hoogste bieder worden verkocht in plaats van voor gefixeerde prijzen.'

Wij hebben in Stad geen nieuwbouwprojecten die per opbod worden verkocht Raymond de Wit - NVM Groningen

Stad en Ommeland

Over of dit in onze provincie het geval is, zegt Raymond de Wit: 'Absoluut niet'. Hij is bestuurslid van de Groningse afdeling van NVM. 'Wij hebben in Stad geen projecten die per opbod worden verkocht. Zo hebben we net op de Kempkensberg een groot project aan nieuwbouwwoningen verkocht, en dat was allemaal voor een vast afgesproken prijs gegaan.'

Ook in de Ommelanden verwacht De Wit niet dat daar nieuwbouwprojecten zijn waarbij woningen via biedingen aan de man worden gebracht. 'Daar gaat het inmiddels goed met de woningmarkt, maar het zit daar niet op het niveau om daar te overwegen nieuwe woningen per opbod te laten verkopen.'

Per opbod verkopen 'arrogant'

Volgens De Wit worden nieuwbouwprojecten bewust niet per opbod verkocht. 'Dat is niet gezond. Je ziet namelijk dat de bouwkosten van woningen flink zijn gestegen. Er zit al veel spanning tussen de bouwkosten en de verkoopprijzen.' Daarmee bedoelt De Wit dat de verkoopprijzen niet veel hoger liggen dan de bouwkosten van woningen.

Het is volgens De Wit voor ontwikkelaars een groot risico om nieuwbouwprojecten alsnog per opbod te verkopen. 'Het is namelijk dan nog maar de vraag of alle woningen dan wel verkocht worden. De leencapaciteit van consumenten is namelijk niet mee gestegen.' Als ontwikkelaars ondanks deze risico's hun woningen toch per opbod zouden verkopen, dan noemt De Wit dat 'arrogant'. Desgevraagd zou De Wit ontwikkelaars daarom adviseren om dit niet te doen.

De meeste kopers vinden 'per opbod' geen prettige manier van zaken doen Raymond de Wit - NVM Groningen

Opbod bestaande panden jaagt kopers weg

De Wit ziet in de toekomst niet gebeuren dat nieuwbouwwoningen alsnog met een vanaf-prijs worden aangeboden. 'Je ziet het bij bestaande woningen ook al dat als mensen een vanaf-prijs zien ze niet meer komen opdagen bij bezichtigingen. Het zorgt voor een negatieve sfeer en daardoor heeft het geen positief effect op de prijsontwikkeling van woningen.'

Volgens hem levert het aanbieden van bestaande woningen volgens een vaste marktprijs uiteindelijk meer op dan wanneer er per opbod wordt verkocht. 'Als je als verkoper bewust een lage prijs neerzet, dan krijg je veel kijkers. Maar die kunnen de hogere prijzen die geboden worden lang niet allemaal betalen. Bovendien vinden de meeste kopers dit geen prettige manier van zaken doen.'

