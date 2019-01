Deel dit artikel:













Rondje Groningen: Hèèèèèlp, schaap op avontuur Dit schaap is in staat tot majestueuze sprongen (Foto: Ingmar Vos)

Hoe zeg je 'Tot ziens in de toekomst' in het Grunnegs? Het is misschien niet zo moeilijk als je denkt. Dat en meer- zoals een avontuurlijk schaap en de hond van Janine Abbring - in Rondje Groningen vandaag.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken. 1) Prettige feestdagen! Arriva moet nog even wakker worden dit nieuwe jaar, lijkt het. 2) Schaap op avontuur in Adorp Fotograaf Ingmar Vos zag het van dichtbij: het eigenwijze schaap dat wel zin had in een avontuurtje in Adorp maandagmiddag. Hij stak het weiland over naar de Munnekeweg... en veroorzaakte daar bijna diverse aanrijdingen, zegt Vos. Niemand van de automobilisten slaagden erin het dier te vangen. [Media:https://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/190122_1131_Ontsnapt_schaap_Adorp.jpg]De avonturier in kwestie (Foto: Ingmar Vos) Na een kat-en-schaapspel van een half uur en met behulp van vijf automobilisten, keerde het schaap uiteindelijk terug 'met een majestueuze sprong', aldus Vos. Eind goed, al goed. 3) Zwaar bezoek vandaag Voor de brandweer en Veiligheidsregio bij het Sontplein in Groningen. 4) De GGD in Groningen bestaat 100 jaar Voor het GGD een feestjaar, voor Rob Mulder de reden om eens te kijken wat medewerkers op hun boterham hebben. 5) Janine en haar hond doen mee De Groningse Janine Abbring maakt graag reclame voor de stichting OOPOEH, dat ouderen op een huisdier laat passen. In de video natuurlijk een prominente rol voor haar eigen hond. [Youtube:https://twitter.com/OOPOEH/status/1087652809095499776] 6) Moi. Nait soez'n. 7) Bankjes-gate De mogelijke verwijdering van het bankje van Lucas Meijer (87) in Stadskanaal leidt tot veel ophef. In de gemeente Amstelveen hebben ze een bijzondere oplossing om zo'n kwestie te voorkomen: een automaat voor klapstoeltjes op de begraafplaats. Ooit zoiets gezien? 8) Om in te lijsten Lijstenmaker Martin Horneman uit Ten Boer valt in de prijzen bij de jaarlijkse inlijstwedstrijd van Art-Frame. Zowel de vakjury als het publiek belonen zijn werk met een tweede plaats. Die kan aan de muur! 9) Spot Groningen gaat daten Althans: studenten en Stadjers die wel aan het daten willen, kunnen nu bij het online kanaal Spot terecht... 10) Schitterende bloedmaanmolencompositie Met terugwerkende kracht misschien wel de mooiste foto van de bloedmaan maandagochtend vroeg in Groningen: deze landschapsplaat van Harmen Piekema. Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Stipt 21.00 uur. Moi!