Groninger lucht kleur oranje: 10 prachtige foto's Overal in de provincie kleurde de lucht oranje dinsdagochtend (Foto: René Perdok/ Twitter)

De lucht kleurt oranje boven Groningen deze dinsdagochtend. In het koude, heldere winterweer is de oranje lucht bijna overal in de provincie te zien - en dat levert fraaie plaatjes op.

Een verzameling van de mooiste foto's op Instagram en Twitter vanochtend: Boswachter Marieke in he Westerkwartier werd net als veel andere Groningers, getrakteerd op de oranje lucht Oude en nieuwe energie in Delfzijl overladen in oranje, vastgelegd door Bianca Ook als je iets later opstond, werd je nog getrakteerd op een oranje lucht, zag Sander bij de Piccardthofplas Ruth maakte ook een filmpje van haar uitzicht in Groningen Blue monday? Orange tuesday, schrijft Maria in Bedum Tina kiekte de zonsopkomst bij het Hoeksmeer Het licht weerkaatst in het 'cruiseschip' van de DUO en Belastingdienst Jolanda ging vroeg op pad met haar paard in Hoogezand Dorpsskyline tegen de oranje lucht, door Johanna Varner René schoot deze foto's in Slochteren. 't kon inderdaad minder.