De Zuidertoren van Schier krijgt eindelijk zijn opknapbeurt

Op Schiermonnikoog gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. De opknapbeurt van de Zuidertoren is begonnen, met het verwijderen van de grote schotel van de top van de voormalige watertoren.

De renovatie van de tweede toren, na de vuurtoren van Schier, gebeurt op initiatief van de Stichting Behoud Zuidertoren. De witte toren raakte de afgelopen jaren in verval en is inmiddels meer geel-groen dan wit.

Weer wit

De toren wordt komend voorjaar weer wit geverfd. Binnenin wordt de boel leeggeruimd en wordt ook de watertank weggehaald. Bovendien wordt de trap gerestaureerd.

Verwonderingspad

Ook het terrein rond de Zuidertoren wordt aangepakt. De bossages worden gekortwiekt of verwijderd en er komen een schelpenpad, twee banken en een nieuwe toegangsdeur. Ten noorden van de toren komt een zogeheten verwonderingspad met beelden van twee Nederlandse musea.

Vuurtoren

De Zuidertoren van het eiland werd in 1854 gebouwd als vuurtoren, tegelijk met de huidige vuurtoren. Dik honderd jaar later kreeg het de functie van watertoren. In 1998 verkreeg KPN de toren voor een het bedrag van 1 gulden en kreeg het de functie van antennemast.

Op 26 juni 2018 nam de stichting Behoud Zuidertoren de toren over van KPN. Die gaat er nu dus mee aan de slag.

