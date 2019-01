Studenten kunnen naar uitvaart van gitariste Vlaskalic in Servië

Studenten van de overleden Groningse gitariste en docente Sabrina Vlaskalic, kunnen haar uitvaart bijwonen in haar geboorteland Servië. Een Amerikaan maakt dat mogelijk dankzij een inzamelingsactie.

Vlaskalic kwam vorige week om het leven bij een verkeersongeluk bij de rotonde tussen de Vondellaan en de Van Iddekingeweg in Groningen. Ze was hoofdvakdocent klassiek gitaar aan het Prins Claus Conservatorium. Daarnaast trad ze op in binnen- en buitenland.

Hulp uit Milwaukee

De dood van Vlaskalic leidt tot grote verslagenheid onder nabestaanden, collega's en studenten. De uitvaart van de gitariste vindt deze week plaats in haar geboorteland Servië. Haar studenten willen daar graag bij zijn. En dat kan mede dankzij de hulp van Jeremy Hiniker uit Milwaukee.

De Amerikaan is zelf ook klassiek gitarist en fan van Vlaskalic. In overleg met haar partner, Jorrit Douwes, begon hij via Facebook een crowdfunding actie en dat leverde binnen enkele dagen 8000 dollar (ruim 7000 euro) op. Genoeg om de studenten in te staat te stellen naar Servië te reizen om afscheid te nemen van hun geliefde docente.

Lees ook:

- Bloemenmonument voor omgekomen gitariste

- Omgekomen fietsster was gitaardocent Prins Claus Conservatorium