Schooltassen stelen van dove 14-jarige: eis van twee jaar cel

Tegen een 39-jarige Stadjer heeft het Openbaar Ministerie dinsdag twee jaar cel geëist en een behandeling voor veelplegers. De man stal vorig jaar in Haren twee schooltassen van een dove 14-jarige scholier van het doveninstituut.

Op 19 juli zag de man twee grote tassen bij een bushalte in Haren staan. Toen ze er een tijdje later nog stonden, besloot hij ze mee te nemen. 'Ik was nieuwsgierig wat erin zat, maar toen ik thuis was, durfde ik eigenlijk niet te kijken.'

Gehoorapparaat van 7000 euro

'Thuis' was een begeleid wonen-instantie in de stad. Daar verkocht hij de tassen voor vijftien euro door aan een medebewoner. Die ontdekte dat er onder meer sleutels, brillen, kleding, een gehoorapparaat en een schoolrapport van de dovenschool in Haren in zaten.

Het gehoorapparaat had een waarde van 7.000 euro. Dat en nog een aantal spullen heeft de jongen inmiddels teruggekregen. Hij eist 13.000 euro schadevergoeding voor de spullen die hij niet terugkreeg.

Vlees en garnalen voor de feestdagen

In december werd de Groninger nog eens twee keer opgepakt, omdat hij voor 35 euro aan vlees stal bij een Jumbo-supermarkt in Haren en later vlees en garnalen in een Albert Heijn. Bij de politie verklaarde de man dat hij het vlees en de garnalen had gestolen vanwege de feestdagen die eraan kwamen.

Drugsverslaafd

De Groninger gebruikt vanaf zijn zeventiende drugs. Ondanks meerdere behandelpogingen is het hem nog niet gelukt te stoppen en uit de criminaliteit te komen.

Daarom vindt de officier van justitie de veelplegersstraf, waarbij de man ook behandeld wordt, de enige geschikte straf.

De rechter doet binnenkort uitspraak.