Echt natuurijs in Muntendam: 'Dit is beter dan Noordlaren'

Het geluid van het gekras van de schaatsen op het ijs echoot tussen de bomen. Een waterig zonnetje laat het ijs glimmen. De gezichten van een handvol schaatsende mannen met de handen op de rug staan op genieten.

'Dit is super', zegt een van de schaatsers. 'Ik ben gisteravond nog in Noordlaren geweest. Maar dit is gewoon beter en nog echt natuurijs ook'.

Heemtuin

Zo op de weg tussen Muntendam en Tripscompagnie ligt de Heemtuin. Daarachter is ook een soort weide, die 's winters altijd een beetje onder water staat. Het dunne laagje water bevriest al bij een klein beetje vorst, zodat je al snel kunt schaatsen.

400 meter-baan

'Ik hoorde dat ze hier zondag al aan het schaatsen waren. Dit is echt fantastisch. Er ligt gewoon een 400 meter-baan.', zegt de schaatsliefheber uit Klazienaveen, die al voor het derde jaar naar Muntendam komt om te schaatsen.

Genieten

'We zijn hier altijd met een klein groepje. Man wat is dit genieten'. Hij zet zichzelf met een simpele streek van zijn schaats weer in gang, vouwt de handen op de rug en verdwijnt in de zon.