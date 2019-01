Trio verdachten van Tinderafpersing op 9 april voor de rechter

Twee Assenaren en een Groninger die worden verdacht van het afpersing van vijf mannen via datingapp Tinder verschijnen 9 april voor de rechter in Assen.

De mannen van 21, 23 en 24 jaar werden afgelopen zomer aangehouden, nadat ze zich op Tinder hadden voorgedaan als jonge vrouwen of jongens en zo afspraakjes maakten met de mannen.

Op die afspraakjes in Assen of Groningen verscheen dan het trio in plaats van de tiener die de slachtoffers verwachtten.

Filmopnames

De Assenaren en Groninger maakten vervolgens filmopnames van hun slachtoffers en confronteerden de mannen ermee dat ze wilden afspreken met een minderjarig meisje of jongen. Daarna dwongen ze de slachtoffers te betalen om te voorkomen dat ze de beelden online zouden zetten. Het ging om bedragen tot 1800 euro.

Alberto Stegeman

Volgens de officier van justitie deden ze zich voor als een soort 'Alberto Stegeman', alsof ze misstanden aan de kaak stelden.

De mannen werden aanvankelijk ook verdacht van diefstal met geweld, omdat ze de slachtoffers zouden hebben mishandeld en beroofd. Daarvan verdenkt het Openbaar Ministerie ze niet langer, vertelde de officier.

Niet meer vast

Dat is ook de reden dat het drietal inmiddels niet meer vastzit.