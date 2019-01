Warffumers willen sluiting gasput onder hun dorp

Acht bewoners van Warffum zijn boos dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opnieuw een omgevingsvergunning heeft afgegeven voor de NAM-locatie Warffum.

De Warffumers stapten dinsdag naar de rechter, in de hoop dat de rechter de gaswinning uit het kleine Warffumer Gasveld met onmiddellijke ingang beëindigt.

Onverantwoord

De acht vertegenwoordigen 375 bewoners van Warffum, Den Andel en omgeving. Zij vinden het onverantwoord dat de NAM door mag gaan met de boringen uit het gasveld onder hun dorp. Warffum is een van de oudste dorpen van Groningen. De monumentale panden zijn niet berekend op de effecten van de gaswinning. De schade loopt alleen maar op.

'We vinden dat Warffum erg zwaar getroffen is. We zitten vlakbij het Groninger veld en hebben ook nog eens een gasveld onder ons eigen dorp', zegt actievoerder Erik de Graaf.

Omgevingsvergunning

Er wordt al dertig jaar lang gas gewonnen bij Warffum. In april 2017 protesteerden de Warffumers en buurtgenoten massaal tegen de gaswinning. Nu twee jaar later is er niet veel veranderd, vinden de bewoners. Ook het openluchtmuseum Het Hogeland kampt met forse schade en sloot zich op zitting aan bij de bewoners.

De afgegeven omgevingsvergunning geeft NAM feitelijk de toestemming om door te gaan met de gaswinning in Warffum. 'Warffum ligt op de grootste wierde van Nederland, het gasveld ligt precies onder die wierde', zegt De Graaf. 'Het gevolg is dat er ongelofelijk veel schade is aan vrijwel ieder huis in het centrum. Daar moet echt een einde aan komen wat ons betreft.'

Winningsplan

Hoe er gas mag worden gewonnen wordt geregeld in een winningsplan. En daar zit 'm nu de crux. Dat winningsplan dateert van 2005 en is volgens de NAM geldig tot 2025. Het plan is opgemaakt ver voor de aardbevingen. Dat moet volgens de bewoners nodig tegen het licht worden gehouden. De Warffumers toonden zich hooglijk verbaasd nu dat gaswinningsplan nog zes jaar geldig blijkt te zijn.

Slecht geïnformeerd

De informatieverstrekking door de NAM schort aan alle kanten, vonden zij. De NAM kondigde eerder een nieuw gaswinningsplan aan, maar trok dat in 2014 weer in. De situatie was niet acuut genoeg voor een nieuw plan, zeiden de woordvoerders van de NAM op zitting.

Geen rapport

Volgens de bewoners is voor de nieuwe vergunning ook geen milieueffectrapportage (MER) opgesteld en dit had volgens hen ook gemoeten. Die plicht geldt bij een gaswinning van gemiddeld 500.000 m3 per dag. In de vernieuwde vergunning van 2018 mag een miljoen m3 per gas worden gewonnen. Dit is een miljoen minder dan oorspronkelijk mocht, dus is er geen MER-rapport nodig, vonden de woordvoerders van het ministerie en de NAM.

Oordeel volgt

De rechter beslist binnen zes weken of de Warffumers partij zijn in deze zaak en de rechter wel oor heeft voor hun argumenten. Het kan ook zijn dat de rechter de zaak doorverwijst naar de meervoudige kamer.

