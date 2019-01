Neptunus krijgt tijdelijk clubhuis na verwoestende brand

De brand legde het gebouw van Neptunus compleet in de as (Foto: De Vries Media)

Een lichtpuntje in donkere tijden voor roeivereniging Neptunus in Delfzijl. De club krijgt een tijdelijk clubhuis en botenloods, die volgens de gemeente binnenkort al geplaatst kunnen worden.

Eind vorig jaar gingen het clubgebouw en de loods met 35 boten in vlammen op. De brand is aangestoken, maar de politie heeft de dader nog altijd niet gepakt.

Containers naast elkaar

Het tijdelijke clubhuis gaat bestaan uit twaalf containers, die op het grasveld even verderop komen te staan. De gemeente Delfzijl is eigenaar van de grond en kon daardoor snel handelen.

Volgens wethouder Jan Menninga is dit vooral voor de jeugdleden belangrijk: 'In de winter trainen ze altijd binnen. Gelukkig kunnen ze voor hun training in Delfzijl blijven.'

Enkele jaren

Naar verwachting blijft het tijdelijke onderkomen één of twee jaar staan. De gemeente en de vereniging gaan de komende tijd praten over een nieuw, permanent gebouw.

