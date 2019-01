'Op Schiphol sneeuwt het al', klinkt het rond lunchtijd op de Vismarkt. Er volgen wat bedenkelijke blikken. Niet onterecht, want weersinvloeden kunnen een dag maken of breken voor marktkooplui in Stad.

Claudia en Mark Smit, van Vishandel André Smit, weten er alles van.

Het is elke dag hetzelfde riedeltje. Als bijna heel Nederland nog op één oor ligt, gaat de wekker op het nachtkastje van Mark en Claudia rond half vier flink tekeer. Het stel weet niet beter, zoals zoveel marktkooplieden. Of het een goede dag voor ze wordt, is nog maar de vraag. De weersvoorspellingen beloven weinig goeds.

Buienradar

Achter de kraam worden de haringen worden schoongemaakt, de scholletjes afgewogen en de bereidingsadviezen meegegeven. 'Eigenlijk flikken we elke dag weer hetzelfde kunstje', zegt Claudia. Markt knikt. 'Maar niet zonder Buienradar in de gaten te houden. Want het weer is en blijft onze grootste concurrent.'

Gescholden

'Toen ik Harma vanochtend op de radio hoorde vertellen dat er sneeuw zou vallen en het glad zou worden, heb ik wel even gescholden', zegt Claudia, die zich meteen verontschuldigt. 'Maar het weerbericht is zó belangrijk voor ons. Aan de hand daarvan besluiten we bijvoorbeeld hoeveel vis we inkopen.'

Volgens mij is Piet Paulusma door de jaren heen ook wat milder geworden in z'n weersverwachtingen Mark Smit - Vishandel André Smit

Vast gezicht

Mark, die het bedrijf van zijn vader André overnam en de naam aanhield - 'Klanten noemen mij ook vaak André' - is met zijn onderneming al sinds jaar en dag een vast gezicht op de markt. Hij probeert zelf in te schatten of het weer hem belemmert.

'Als ik van onze woning in Hoogkerk probleemloos naar onze opslag aan de Oostendeweg (Industriebuurt, red.) kan rijden, geloof ik het wel. Dan gaan we gewoon de markt op.'

Weersverwachtingen

En dat is ook op de vroege dinsdagmorgen het geval. Volgens de marktkoopman mogen weermannen en -vrouwen wel wat genuanceerder omspringen met de berichtgeving over weersverwachtingen.

'Het wordt soms zo gebracht, dat je bij wijze van spreken geen voet buiten de deur kunt zetten. En dan vallen er uiteindelijk een paar vlokjes sneeuw. Volgens mij is Piet Paulusma door de jaren heen ook wat milder geworden in z'n weersverwachtingen.'

'Wees dan eerst wat terughoudender, denk ik dan. Of verzorg goede updates', oppert hij. Want niet iedereen staat er zo optimistisch in als Mark en zijn vrouw. 'Er zijn echt jongens die op basis van het weerbericht besluiten om niet de markt op te gaan. En iedereen weet: geen handel, geen geld.'

Claudia en Mark zijn vaste gezichten op de markt (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)



'Geen Oostenrijkse toestanden'

Dat er 's middags een sneeuwbui over Groningen trekt, is dan al bekend. 'Als het glad wordt, kunnen we hier de mooiste vissen neerleggen, maar dan komt er geen hond. Vooral ijzel is verschrikkelijk.'

Een wat oudere klant luistert mee en slaat een opbeurende hand om Marks schouder: 'geen zorgen, nog geen Oostenrijkse toestanden hier', zegt hij, gevolgd door een brede glimlach.

Tijdens die warme zomer ging er op één dag 1500 kilo ijs doorheen om de vis te koelen Claudia Smit - Vishandel André Smit

'Maar je kunt nog altijd beter deze kou hebben, dan zo'n hittegolf van afgelopen zomer', vult Claudia aan. 'Tijdens die warmte ging er op één dag 1500 kilo ijs doorheen om de vis maar te kunnen blijven koelen. Toen hebben we de tent een week gesloten, want we konden niet garanderen dat de vis goed bleef.'

