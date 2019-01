Cel geëist voor steekpartij: 'Hij zal er alles aan doen dit nooit meer te laten gebeuren'

Tegen een 28-jarige man uit Groningen is twintig maanden celstraf geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk voor een steekpartij aan het Floresplein in Stad. De officier van justitie gaat uit van poging tot doodslag.

De steekpartij gebeurde vorig jaar juli en was het gevolg van een ruzie tussen twee mannen. Het latere slachtoffer werd daarbij met een mes in de onderrug gestoken. Hij werd gewond maar aanspreekbaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij had op drie plaatsen letsel. De verdachte meldde zichzelf later telefonisch bij de politie.

Eerdere bedreigingen

De mannen zijn geen onbekenden van elkaar. De man die terecht stond onderhield op dat moment een relatie met de ex van het slachtoffer. Die had eerder aan de verdachte laten weten dat hij niet wenste dat hij bij zijn kinderen in de buurt kwam. De verdachte zegt door het latere slachtoffer bedreigd te zijn.

Rivalen

De mannen liepen elkaar op die avond in juli tegen het lijf. Er ontstond een ruzie met de steekpartij tot gevolg. De verdachte liep weg, omstanders bekommerden zich om het slachtoffer.

Andere lezing

Beide mannen houden er een andere lezing op na. De verdachte zou 'pas' hebben gestoken na een klap. Het slachtoffer zegt dat hij uit het niets werd aangevallen. Wel is duidelijk dat het slachtoffer van zijn fiets stapte, om de verdachte als eerste aan te spreken.

Contactverbod

De verdachte lijdt aan een autistische stoornis en gebruikt cannabis. Ook zou de man ruim elf uur per dag gamen. Naast de straf vindt de officier dat hij zich een jaar lang klinisch moet laten behandelen en eist ze een contactverbod met het slachtoffer.

'Verdachte droeg een wapen bij zich en gebruikte dat ook', zei de officier. Er was volgens de officier wel sprake van een noodweersituatie.

'Zijn angst bouwde zich op'

'Maandenlang werd mijn cliënt bedreigd. Zijn angst was reëel en bouwde zich op. Klinische opname vind ik een stap te ver', zei advocaat Evert Van Der Meer. 'Misschien heeft hij door zijn autisme niet juist gehandeld, maar hij zal er alles aan doen dit nooit meer te laten gebeuren.'

Hij vindt dat aan zijn cliënt geen straf kan worden opgelegd, omdat hij handelde uit angst. 'En anders een straf gelijk aan het voorarrest.'

De verdachte zit nu een half jaar vast. Hij heeft een blanco strafblad. Hij moet aan het slachtoffer duizend euro schadevergoeding betalen. Die had op zijn beurt vijfduizend euro gevraagd.

De uitspraak is over twee weken.

Lees ook:

- Steekpartij op Floresplein in Stad, verdachte aangehouden