'Motorclub' met elektrische fietsen niet welkom in buurthuis

'Ze timmeren, sjoelen en darten terwijl hun kinderen aan het tekenen zijn', zegt Heidi Wiegman van buurthuis 't Spoordok in Veendam. Onschuldiger kan bijna niet, zou je zeggen. Toch heeft de gemeente Veendam de leden van Brotherhood Veendam de toegang tot het buurthuis ontzegd.

'Ze hebben niet eens motoren. Sommigen hebben een elektrische fiets', zegt Wiegman.

´Bendeleden'

De elf mannen, tussen de dertig en zestig jaar, zijn lid van een zogenaamde Brotherhood. Die organisatie zit door heel Nederland en telt zo'n honderd leden.

Jan Puister van Brotherhood Veendam: 'Je moet het gewoon zien als een grote vriendengroep door heel Nederland. Wij worden door de gemeente weggezet als motorclub, maar dat zijn wij niet. Dat vinden wij jammer.'

'Hesje van motorclub'

De gemeente Veendam denkt er anders over. Burgemeester Sipke Swierstra: 'Ons is ter ore gekomen dat in het buurthuis mogelijk activiteiten plaatsvinden die niet in overeenstemming zijn met waarvoor een buurthuis bedoeld is.'

'Het is een groep die mogelijk verbindingen heeft met motorclubs', vervolgt Swierstra, die z'n mening onder meer baseert op een ontmoeting met leden van de Brotherhood. Swierstra: 'Een van hen droeg een hesje van de motorclub en manifesteerde zich als zodanig. Dat hesje draag je niet als je er niet bij hoort.'

Buurthuis 't Spoordok in Veendam: de plek waar de leden van Brotherhood Veendam tot op heden verzamelden. (Foto: Peter Panneman/Facebook)

Onzin



'Dat is onzin!', zegt Puister. 'Wij dragen inderdaad leren vestjes waar dingen op staan, maar daarop staat niet het logo van de landelijke motorclub. Dan heeft hij niet goed gekeken.'

Toch zou je van afstand zeggen dat de mannen bij een motorclub horen, weet ook Puister. 'Door de vestjes zou je zeggen dat wij daar lid van zijn, maar dat klopt dus niet. Wij vinden het gewoon mooi, het hoort bij de Brotherhood.'

Niet welkom



Daar heeft Veendam tot op heden geen boodschap aan. De mannen zijn niet meer welkom in het buurthuis 't Spoordok. Daar kwamen zij volgens Puister maximaal twee keer per maand. Een keer voor de ledenvergadering en soms gezellig met hun gezin.

De ledenvergadering wordt nu opgeschort. Ook het grote feest van 9 februari wordt afgelast. 'Wij zouden dan de nieuwjaarsreceptie hebben met de landelijke Brotherhood, maar die gaat dus niet door.'

Buurthuis sluiten



De gemeente Veendam heeft aangekondigd het buurthuis te zullen sluiten. 'Het is een vooraankondiging tot sluit', zegt Swierstra. 'Aangezien er geen duidelijkheid gegeven kon worden, konden wij niet anders.'

Wiegman baalt van de hele toestand. 'De jongens brachten wel geld in het laatje. Ik ben echt heel roppig. Kom niet aan mijn buurthuis.'