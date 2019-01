IJsbaan Nieuw-Buinen bereidt zich voor op sneeuw: 'De machine staat klaar'

Het is dinsdagmiddag rustig op de ijsbaan van Nieuw-Buinen. Onbegrijpelijk, vindt ijsmeester Luut van der Schoot: 'We hebben nog nooit zulk mooi ijs gehad. Donkerzwart en bikkelhard.'Of het zo blijft, valt nog te bezien. Dinsdagmiddag kan het langdurig sneeuwen.

Van der Schoot en zijn team zeggen echter goed voorbereid te zijn op de sneeuw die dinsdagmiddag over de provincie trekt. 'De machine staat al klaar. Als het straks stopt met sneeuwen, vegen we het er snel af en gaan we weer sproeien. Één ritje zal voldoende zijn.'

Herpakt

De locatie in Nieuw-Buinen moest net als vorig jaar de allereerste marathon op natuurijs aan zich voorbij laten gaan. Maar volgens de ijsmeester heeft juist dit eraan bijgedragen dat het ijs er nu zo goed bij ligt.

'We waren best teleurgesteld. Maar het is niet anders. Na de keuring is het ijs trouwens alleen maar beter geworden. We hadden gewoon pech dat het juist toen ging dooien. De temperatuur ging plots van -3 naar 1 graden. Dan krijg je niet de goede dikte. Die hebben we nu wel', zegt de toezichthouder van de ijsbaan.

Goed ijs

'Het ijs is hartstikke goed', bevestigt een fanatiek schaatsende vrouw op de ijsbaan van Nieuw-Buinen. 'Jammer genoeg nog niet op natuurijs. Maar goed, dat blijft nou eenmaal zeldzaam in Nederland.'

