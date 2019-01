Roze mannenbeeld voor de tweede keer vernield: 'Dit is homogeweld'

Onherstelbaar vernield. Zo beschrijven de twee eigenaren de schade aan hun roze mannenbeeld, dat volgens hen voor de tweede keer in drie maanden tijd toegetakeld is door kwaadwillenden.

'Het is gewoon ontzettend naar als je thuis komt', zegt Sandro Kortekaas, een van de twee galeriehouders van MooiMan male-art in Groningen. 'Naast je voordeur ligt een beeld op de grond dat opnieuw en nu overduidelijk moedwillig vernield is. Er zijn vele breuken, zoals in zijn nek, die nu geheel doorgescheurd is.'

Achter een hekje, onder een regenboogvlag

Het beeld 'roze David' staat sinds 2012 bij de ingang van de galerie van Kortekaas en Jan van Stralen. Het beeld, met een zware ketting om, staat normaliter onder een regenboogvlag. Bij thuiskomst van de heren, lag hij plat.

In november 2018 deed het tweetal ook al aangifte van vernieling. Ook zeggen de galeriehouders dat de ramen bij het beeld al eens bespuugd werden. 'Daarvan deed de politie slechts een melding, maar zagen ze geen reden om onderzoek te doen.'

Het beeld is onherstelbaar vernield Sandro Kortekaas - Galeriehouder

De nieuwe vernieling komt hard aan bij Kortekaas: 'De schade van de eerste vernieling was nog enigszins te herstellen. Nu is het beeld onherstelbaar vernield.'

Homogeweld

Voor de heren is het beeld niet slechts een roze geschilderd tuinbeeld. 'Het zegt iets over onze homoseksuele identiteit. We zetten ons al jaren in voor homo-emancipatie en laten dat vol trots zien. Daar hoort onlosmakelijk roze bij als strijdkleur. Blijkbaar zijn er nog steeds mensen die daar moeite mee hebben. We kunnen we dit niet anders zien dan gericht homogeweld.'

Het stel doet morgen - voor de tweede keer - aangifte van vernieling bij de politie.