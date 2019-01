Plof, mous en blaauwe doeven, blaauwe jongen in 't Klokhoes

'Blaauwe doeven, blaauwe jongen'. Een Groninger spreuk die je amper nog hoort en misschien wel dreigt te verdwijnen. Maar in dorpshuis 't Klokhoes in Zandeweer hoor je 'm nog wel.

Daar worden dinsdag en woensdag mooie Groninger woorden, spreuken en uitdrukkingen verzameld om ze over te leveren aan de jongere generatie Groningers. Dat verzamelen gebeurt met de inwoners van Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil.

Basisonderwijs

Die komen met die mooie woorden en spreuken en spreken ze in op een opname-apparaat om ze vervolgens onder te brengen in een app. Die wordt dan later weer gebruikt in het basisonderwijs.

'Bozzem (schoorsteenmantel), buutsdouk (zakdoek), siebel', spreekt Coby Koolhof haar woorden in. Koolhof woont in Zandeweer, maar komt oospronkelijk uit Usquert.

Siebel

Ze zegt nadrukkelijk 'siebel', terwijl veel Groningers het Groningse woord voor ui uitspreken als siepel. 'Daar zijn we nadrukkelijk naar op zoek', zegt Goos Gosling van de vereniging Dorpsbelangen van Doodstil, Zandeweer en Eppenhuizen.

'De variatie in taal tussen verschillende dorpen en streken. Dat maakt het juist mooi. Dat betekent dat de taal leeft'.



Database vol

Het project is een initiatief van Het Centrum Groninger Taal en Cultuur (CGTC). Alle woorden worden opgeslagen in een database en daarna gebruikt voor de onderwijsapp. 'Zo proberen we de Groninger taal onder de jeugd te houden', aldus Gosling.

Plof

'Stamppot mous, plof.' Coby Koolhof leest ondertussen het ene mooie Groninger woord na het andere voor. Zo weten we over honderd jaar ook nog dat mous boerenkool is en plof een brommer. Voor de kenners: plof is het Schierste Grunnger Woord 2018.

Blaauwe doeven

O ja, en als u ondertussen nog steeds zit te denken wat die uitdrukking 'Blaauwe doeven, blaauwe jongen' betekent. Nou... De appel valt niet van ver van de boom.

