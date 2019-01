Sloot Bedum wordt nog niet gedempt

De gemeente Het Hogeland laat weten dat er nog niet gestart is met de demping van een sloot in Bedum waar het één en ander om te doen is.

Een aantal omwonenden van de Togtemaarschool in Bedum is het niet eens met de demping. Dit is nodig voor de nieuwbouw van de school. Maar volgens de omwonenden mag de gemeente er geen werkzaamheden verrichten omdat er nog een rechtszaak over loopt. Ze hebben die zaak aangespannen omdat er zeldzame flora en fauna in de sloot zit.

Advocaat

Door twee buurtbewoners is een advocaat ingeschakeld die er vervolgens bij de provincie op aandrong om in te grijpen. Dat is nu gebeurd.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ze op advies van de provincie niet gaan beginnen met dempen. Er is aanvullend onderzoek nodig naar de flora en fauna in de sloot.

