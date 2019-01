Tweede Kamer stemt tóch over gasmoties: 'Piswoest'

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag toch over de moties gestemd die tijdens het gasdebat van vorige week zijn ingediend.

Dit is tegen het verzoek in van de aardbevingsburgemeesters, de provincie en de maatschappelijke organisaties Groninger Bodem Beweging (GBB) en Gasberaad.

Geen gehoor

De betrokkenen uit de regio vroegen om uitstel omdat ze aankomende donderdag om tafel zitten met minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat. Ze hopen dan de plooien glad te strijken. Als dat niet lukt, hopen ze dat dat van invloed is op het stemgedrag van de regeringspartijen.

Als het erop aankomt, laten ze Groningen als een baksteen vallen Henk Nijboer - Tweede Kamerlid PvdA

Maar de coalitiepartijen voelen niks voor uitstel. De ChristenUnie liet dinsdagochtend al weten dat het opschorten niks bijdraagt aan het gesprek tussen de minister en de regio. En D66 zegt dat 'uitstel van stemmen tijd kost'.

Snel aan de slag

Als blijkt dat er na het gesprek van donderdag nog knelpunten zijn, dan moet de minister volgens D66 daar snel mee aan de slag. 'Mocht daar een nieuwe motie voor nodig zijn, dan moet die eerst weer bij een debat worden ingediend. Als er een extra debat nodig is om vaart te maken, doen we dat', zegt een partijwoordvoerder.

'Heel triest'

De regio heeft ook een stemadvies gegeven voor alle 22 moties, als er toch gestemd wordt. In Gronings perspectief was de motie van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer de belangrijkste. In zijn voorstel verzoekt hij minister Wiebes om alle verzoeken uit de brandbrief van de regio over te nemen.

Hij vroeg daarvoor een hoofdelijke stemming aan, in de hoop dat een aantal Kamerleden van de regeringspartijen overstag zouden gaan. Zonder succes, zijn voorstel kreeg 69 stemmen voor en 74 tegen.

'Ik vind het heel triest dat coalitiepartijen aan de ene kant Wiebes bekritiseren en zeggen achter Groningers te staan. Maar als het erop aankomt, laten ze Groningen als een baksteen vallen', zegt de teleurgestelde Nijboer. Op Twitter maakt hij zijn teleurstelling kenbaar:



Ook het Groningse Kamerlid Sandra Beckerman (SP) blijft niet stil na de tegenslag:



Geen lege handen

De Tweede Kamer laat de Groningers niet geheel met lege handen staan. In totaal is ingestemd met 11 moties waar de minister mee aan de slag moet. Één hiervan is de motie van de ChristenUnie om schadeafwikkeling en versterking door één organisatie te laten doen.

Het voorstel van Kamerlid Anges Mulder (CDA) om de groep met de meest onveilige woningen in februari duidelijkheid te geven over de versterkingsaanpak wordt ook door de voltallige Tweede Kamer gesteund.

Bittere nasmaak

Toch houdt SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar van de provincie Groningen een bittere nasmaak over aan de stemmingen. 'Wat een teleurstelling', zegt hij. 'Ik zeg niet dat die moties onbelangrijk zijn. Maar de moties die de essentie raken, die de aanpak van de versterking samenhangen en nog belangrijker: menselijk maken, juist die zijn afgewezen.'

Secretaris Susan Top van het Groninger Gasberaad verwoordt het als volgt: 'Elf nieuwe pleisters. Geen behandelplan noch zicht op genezing.'

D66-Kamerlid Matthijs Sienot wil als stok achter de deur van de minister weten wat hij met al deze moties gaat doen en voor wanneer hij het gaat regelen.

