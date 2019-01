Mogelijk asbest bij windmolens, burgemeester bezorgd om nieuw dreigement

Er zijn stukken materiaal gevonden bij een toekomstige windmolenlocatie in Meeden. Volgens burgemeester Hoogendoorn van Midden-Groningen gaat het mogelijk om asbest.

Afgelopen vrijdag werden bij de locatie, nabij het knooppunt van de A7 en de N33 in Zuidbroek, borden geplaatst waarop voor asbest werd gewaarschuwd. Die borden werden daar neergezet door tegenstanders van de komst van windmolens.

Anders dan vorige keer

Volgens de burgemeester lijkt de situatie anders dan afgelopen december, toen daadwerkelijk asbest werd aangetroffen bij de aanrijroute van de toekomstige stikstoffabriek in Zuidbroek.

'Toen was sneller duidelijk dat het om asbest ging. Ook ging het toen om behoorlijke hoeveelheden. Dat beeld hebben we er nu op voorhand niet bij.'

'Diverse locaties ernstig verontreinigd'

Hoogendoorn maakt zich, behalve de aanwezigheid van asbest, ook zorgen om een tekst op pamfletten die afgelopen vrijdag werden aangetroffen. Daarop staat dat er in Drenthe en Groningen diverse locaties zijn die 'ernstig verontreinigd' zijn. Mogelijk gaat het om percelen van boeren die een windmolen op hun terrein krijgen.

'Op een later moment zouden daar meer mededelingen over worden gedaan. Dat klinkt nogal dreigend', vindt de burgemeester. Tot op dit moment zegt Hoogendoorn geen vragen van landeigenaren over die dreiging te hebben gehad. 'Maar dat wil niet zeggen dat er geen mensen zijn die zich daar zorgen over maken.'

Raad van State

Komende week behandelt de Raad van State de mogelijke komst van de windmolens bij Meeden. De gemeente Midden-Groningen is tegen de komst van het park, dat onder verantwoordelijkheid valt van de Rijksoverheid. Wethouder Jaap Borg (VVD) en burgemeester Hoogendoorn (ChristenUnie) zijn respectievelijk maandag en dinsdag ook bij de zitting aanwezig.

'Als gemeentebestuur zijn we tegen het park, en we snappen dat inwoners hier moeite mee hebben. Maar we hebben nooit begrip voor dit soort acties, waarbij mensen het recht in eigen hand nemen.'

Komende dagen verder onderzoek

De burgemeester wil niet zeggen of de politie al verdachten in beeld heeft. Volgens Hoogendoorn vindt de komende dagen verder onderzoek naar aanwezigheid van asbest plaats. Dat was wegens de weersomstandigheden de afgelopen dagen niet mogelijk.

