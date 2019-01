Webcam: wat doet de sneeuw met de spits?

Sneeuwt het in Groningen en wat betekent dat voor de spits in Stad en Ommeland? Het valt (een beetje) te zien op onze webcam vanaf het Gasuniegebouw.

De webcam kijkt uit over op het Julianaplein in de stad Groningen, een van de drukste verkeersknooppunten in de provincie. Op het beeld zijn zowel het weer als de drukte te zien.

Sneeuw delen in de reacties

De webcam is live te zien op Facebook. Voor de gelegenheid plaatsen we hem ook op de website en in de app. In de reacties op de video delen veel Groningers hoe de sneeuwval bij hun is.

Ook op de webcam van de Aanpak Ring Zuid is de actuele situatie te zien:

Lees ook:

- 'Het wordt wit, het wordt glad en dus wordt het oppassen'

- NS: dinsdag minder treinen tussen Groningen en Assen