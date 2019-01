SP: bouw sportpark Langeleegte wordt duurder, maar hoeveel?

De bouw van leer- en sportpark Langeleegte gaat meer kosten dan tot nu toe is begroot. Oppositiepartij SP wil weten hoeveel extra geld de gemeente Veendam moet bijleggen.

De aanpak van het leer- en sportpark Langeleegte zou de gemeente Veendam 14,8 miljoen euro gaan kosten, maar wethouder Henk Jan Schmaal meldde in december vorig jaar dat hij de gemeenteraad om extra krediet gaat vragen.

'Ernstige zorgen'

De SP wil weten om hoeveel geld extra het gaat en heeft schriftelijke vragen gesteld.

'De wethouder heeft vorig jaar in december gezegd dat er een tekort is op het leer- en sportpark', zegt fractievoorzitter Harrie Schoonewille. 'In februari hebben wij geen raad, in maart wel. Dan zijn we drie maanden verder en weten we nog niks. Dat is niet goed, daar maken wij ons ernstige zorgen over. We hebben er weinig vertrouwen in.'

1,2 miljoen

Vakblad CoBouw berekende in oktober vorig jaar dat de kosten in de bouw tussen de acht en vijftien procent zijn gestegen. Voor De Langeleegte zou dat een extra investering tussen de 1,2 en 2,2 miljoen euro betekenen. Wethouder Henk-Jan Schmaal wil niet op bedragen ingaan.

'Ik ga geen getallen noemen', zegt hij. 'Ik heb in de eindejaarsbijeenkomst tegen de gemeenteraad gezegd dat 2019 een spannend jaar wordt, gezien de gestegen bouwkosten voor de campus en de kosten rond de jeugdzorg. Iedereen weet dat de bouwprijzen omhoog zijn gegaan. Ik verwacht dat het bedrag in maart bekend is.'

