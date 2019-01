Regeringspartijen buigen zich over parlementaire enquête gaswinning

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen serieus overwegen. Volgens GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee heeft de coalitie hem dat laten weten na afloop van het laatste gasdebat.

Van der Lee diende tijdens dat debat een voorstel in om de voorbereidingen voor een parlementair onderzoek in 2020 te starten. Het antwoord van de coalitie was dat zij dat nog te vroeg vindt omdat ze bang is dat lopende zaken in Groningen vertraging oplopen. Een dergelijk onderzoek vraagt namelijk veel inspanning van betrokken partijen.

Beweging

Vandaag zou over het voorstel van Van der Lee gestemd worden. Maar dat is op verzoek van de coalitie uitgesteld. Volgens het GroenLinks-Kamerlid hebben ze hem na het gasdebat laten weten dat ze het onderwerp serieus willen bespreken binnen hun fractie. 'Dit is voor mij het signaal dat het de goede kant op beweegt', zegt Van der Lee.

De GroenLinkser heeft vooral zijn hoop gevestigd op ChristenUnie, CDA en D66. 'Zij hebben zich in het verleden al vaker duidelijk uitgesproken over de parlementaire. De grootste aarzeling zal bij de VVD zitten.'

Uitzoeken

Het kan zijn dat de coalitie met een tegenvoorstel komt. Zo zou het CDA graag zien dat de parlementaire enquête wordt uitgesteld als blijkt dat de boel in Groningen nog niet op de rit is en vertraging dreigt. De partij vindt dat dit eerst goed uitgezocht moet worden.

Wanneer er wel over de parlementaire enquête wordt gestemd is onduidelijk. Maar Van der Lee hoopt dat dit binnen enkele weken gebeurt. 'Het wordt tijd dat dit onderwerp wordt afgesloten met een helder voornemen.'

Zwaar middel

Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De getuigen die de enquêtecommissie oproept, zijn verplicht om te verschijnen en bovendien staan alle sprekers onder ede. Dat betekent dat ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd wegens meineed, wanneer blijkt dat ze niet de waarheid spreken.

