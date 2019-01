Schaatsensliep uit Den Andel draait nu al overuren

Schaatsensliep Bert Jan Pellikaan in actie (Foto: Remco in 't Hof/RTV Noord)

De eerste ijsbanen zijn pas net een paar dagen open, maar schaatsensliep Bert Jan Pellikaan uit Den Andel draait nu al overuren.

Zodra de sloten dichtvriezen wordt Pellikaan onrustig. Hij leeft, denkt en ademt schaatsen. Met zijn vrouw drijft hij een winkeltje in schaatsbenodigdheden en zodra zijn mechanisatiebedrijf sluit, verdwijnt hij in zijn slijpschuur.

Zo vader, zo dochter

'Het is ons met de paplepel ingegoten vroeger', vertelt hij over zijn passie. 'Mijn vader was gedurende de winter altijd met schaatsen bezig. We waren altijd druk aan het werk, maar zodra er natuurijs was, waren wij op schaatsen te vinden.'

Dat het in de familie zit, wordt wel duidelijk: zijn dochter schaatst inmiddels hele marathons. 'Een winterdag is voor ons wel een dingetje ja, haha.'

De dochter van Pellikaan heeft het niet van een vreemde. (Foto: Remco in 't Hof/RTV Noord)



Voor zijn plezier

Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby, maar een paar centen verdienen is altijd mooi, vindt Pellikaan. 'Tuurlijk kost het geld om het materiaal aan te schaffen, maar het belangrijkste is het plezier wat je hieraan beleeft.'

De schaatsgekte is volgens de hobbyist ook te danken aan zijn Friese bloed. 'Ze zeggen dat Friezen wat extra hebben op dit gebied.'

Voldoening

Pellikaan haalt in ieder geval veel voldoening uit zijn werk: 'Als de mensen komen, zijn ze blij en opgelucht. Je hebt altijd blije plezierige mensen om je heen. Dat vind ik heel leuk.'

