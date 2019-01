Drugsdealende Groningse oud-militair krijgt acht maanden cel

Een oud-militair uit Groningen is voor het dealen van cocaïne en speed in de stad veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk.

De 25-jarige man verkocht volgens de rechtbank in Assen tussen april en september 2015 in Groningen wekelijks honderd gram harddrugs.

Winschoter

Een 36-jarige Winschoter is in dezelfde zaak veroordeeld tot 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijk. Hij verkocht in 2015 in zijn woonplaats bijna één kilo coke.

Beide mannen kochten hun drugs van een bende in Meppel. Bendeleider Saied H. (35) werd in augustus 2017 veroordeeld tot acht jaar cel.

Eisen tot anderhalf jaar cel

Tegen de Groninger eiste het Openbaar Ministerie in december anderhalf jaar cel en tegen de Winschoter zestien maanden. Dat de straffen veel lager uitvallen komt omdat de rechtbank een minder lange de periode van dealen te bewijzen vindt. Ook weegt zwaar meer dat de zaak oud is.

Het OM handelde in 2017 eerst de strafzaak tegen acht hoofdverdachten af en begon eind vorig jaar pas aan die tegen enkele vermeende dealers die voor de Meppeler bende werkten.

Kasboek

Die verdachten, onder wie de twee Groningers, stonden in een kasboek dat de rechterhand van Saied H. bijhield. Daarin stond wie coke hadden gekocht en hoeveel geld ze de bende nog schuldig waren.

38 verklaringen

Die rechterhand, Ivo J., ging na zijn arrestatie in 2015 samenwerken met justitie. Hij legde 38 verklaringen af bij de politie en vertelde daarin uitgebreid over de handel en wandel van de bende. Daarnaast werden de namen van de beide Groningers veelvuldig genoemd in afgeluisterde gesprekken in auto's van de verdachten.

Zelf ontkende de mannen tijdens de rechtszaak in december dat ze dealden. De ex-militair is inmiddels ontslagen bij defensie.

Vrijspraak

Twee medeverdachten uit Emmen en Meppel werden vrijgesproken. Volgens de rechtbank was er te weinig bewijs voor hun betrokkenheid. Tegen hen had het OM veertien maanden cel en 150 uur werkstraf geëist.