Wie was vrachtwagenman Derk Kiers?

Waar vrachtwagens waren, daar was Derk Kiers (41) uit Wildervank. Hij maakte ze schoon, hij was gefascineerd door de grote voertuigen. Vriend Herman van der Schoot hoefde dan ook niet lang na te denken over een afbeelding op Derks grafsteen. Dat werd een vrachtwagen.

Bij Derks sobere graf vertelt Herman over zijn vriend. Over de moord die nooit opgelost werd, maar die deze week ineens weer in de belangstelling staat vanwege de arrestatie van een 28-jarige vrouw uit Stadskanaal. Maar ook over de gruwelijke vondst die hij deed in de eerste dagen van 2011.

Honden bewaken lichaam

Hij heeft zijn vriend als eerste dood gezien. De ambulancemedewerkers durfden vanwege de honden die het lichaam van hun baas bewaakten zijn huis niet in. Met kippenvel denkt Herman daar, acht jaar na dato, nog aan terug.

Onopgeloste zaak

Herman heeft geen idee wie deze gearresteerde vrouw is. De politie hoopt dat zij nieuw licht op de zaak werpt en sluit niet uit dat meerdere mensen aangehouden worden. Herman hoopt dat hij te weten komt waarom iemand Derk met een mes om het leven heeft gebracht. De zaak werd, ondanks drie aanhoudingen, nooit opgelost.



Derk 'Dikkie' Kiers was een kluizenaar. Hij had weinig contacten, maar mensen wisten wel wie hij was Herman van der Schoot - Vriend Derk Kiers

Kluizenaar

Misschien dat daar nu verandering in komt. Derk 'Dikkie' Kiers was een kluizenaar, zo weet Herman. Hij had weinig contacten, maar mensen wisten wel wie hij was. Hij werd weleens gesignaleerd als hij zijn twee honden uitliet, maar was verder erg op zichzelf. Familie had hij ook niet, zo bleek op zijn uitvaart. Ook een stabiel inkomen ontbrak: hij had hier en daar wat handeltjes, maar niks vasts. Hij zat in de schuldsanering en kreeg hulp om zijn leven op de rit te krijgen.

Contact met jongeren

Derk zou ook contact hebben met jongeren uit de omgeving, zo weet een buurman te vertellen. Die jongeren zagen zijn huis als ontmoetingsplek. Wat ze daar deden, is niet bekend. Het zou heel goed kunnen dat de 28-jarige vrouw, die destijds 20 was, bij die groep hoorde. Herman weet niets over jongeren die bij Derk over de vloer kwamen.



Een week voor zijn dood meldde Derk ineens dat hij een vriendin had Herman van der Schoot - Vriend Derk Kiers

Dubieuze vriendin

Wel weet Herman van de vriendin van Derk, die ineens opdook in zijn leven. Het verbaast hem nog steeds dat Derk ineens meldde een vriendin te hebben, ongeveer een week voor zijn dood. 'Ik wil graag dat je haar ontmoet', had hij aan de telefoon gezegd tegen Herman. Die laatste kreeg een naar gevoel bij deze vrouw. 'Een drugsfiguurtje', zo omschrijft hij haar. 'Het ging haar niet om hem, maar om iets anders. Misschien zijn huis.' Geld had hij tenslotte niet.

Vrachtwagens

Het enige van waarde dat hij had waren wat miniatuurvrachtwagentjes. Die waren zo'n 500 euro per stuk waard, maar stonden na zijn dood nog keurig in zijn woning. Zijn vriendin is een tijdje in het vizier geweest als verdachte, maar dat werd later teruggedraaid. De politie beet zich stuk op een motief. Derk Kiers verscheen, in een ultieme poging om informatie los te krijgen, op de coldcasekalender.

Nieuwe informatie

Die kalender leidde uiteindelijk niet tot de aanhouding. De politie kreeg in de loop van vorig jaar nieuwe informatie over de zaak. Dat had als gevolg dat maandag de vrouw uit Stadskanaal opgepakt werd. Of zij een motief had om de vrachtwagenman uit Wildervank van het leven te beroven, moet nog blijken.

