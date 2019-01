Van Foreest verrast met remise tegen Giri

Schaker Jorden van Foreest heeft in de negende ronde van het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee remise gespeeld tegen Anish Giri.

Een verdienstelijk resultaat, want Giri, de andere Nederlander in het toernooi, wordt gezien als een van de favorieten. Bovendien speelde Van Foreest met zwarte stukken, wat in het schaken een klein nadeel is.

Voorlaatste

De Groninger heeft nu drie punten gesprokkeld. Hij staat daarmee voorlaatste in het toernooi waaraan bijna de hele wereldtop meedoet, zoals Magnus Carlsen, de wereldkampioen en de Rus Mamedyarov.

Lees ook:

- Van Foreest komt remise overeen met Radjabov

- Derde nederlaag op rij voor schaker Van Foreest