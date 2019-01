Rienk Mast droomt van de NBA: 'Dan is college spelen bijna een must'

Rienk Mast ziet het wel zitten, om via college basketbal in de NBA terecht te komen. Maandag maakte de 17-jarige Groninger bekend dat hij na dit seizoen bij Donar vertrekt om in de Verenigde Staten te basketballen bij Bradley University.

Een grote verrassing was die stap niet. 'Ik had het al heel lang in mijn hoofd zitten om aankomend seizoen naar Amerika te gaan', vertelt Mast vastberaden. 'En hoe goed ik het hier (bij Donar, red.) ook zou doen, ik had altijd al in mijn hoofd om na mijn middelbare school naar Amerika te gaan.'

Contract bij Donar?

Donar-coach Erik Braal had Mast graag bij zijn ploeg gehouden volgend seizoen. 'Er zijn een heleboel mensen die hem de alternatieven hebben laten zien, zoals in Europa blijven, naar Spanje gaan en een contract bij Donar voor een langere periode.'



Het is zijn droom (...) We kunnen niks anders dan zijn keuze respecteren Erik Braal - coach Donar

'Keuze respecteren'

'Maar op een gegeven moment moet je ook tot de constatering komen dat iemand echt een droom heeft om daar te gaan spelen', vervolgt Braal. 'En dat het, los van alle mooie opties, een positieve keuze voor hem is om naar Amerika te gaan. We kunnen niks anders dan zijn keuze respecteren.'

Bezoek universiteit

Mast is al bij de universiteit in de staat Illinois op bezoek geweest. 'Ook heb ik natuurlijk met Jordy (basketballer Jordy Kuiper, red.) gesproken. En er zit ook een Nederlander op die universiteit. Ik heb met beide gesproken en tijdens mijn bezoek ook met heel veel teamgenoten en coaches, dus ik heb al een heel goed idee van hoe het daar is', vertelt Mast.



Het is heel lastig om vanuit Europa de stap naar de NBA te maken Rienk Mast - Basketballer

Droom nastreven

'Als je iets in de richting van de NBA gaat denken, dan is college spelen al wel bijna een must. Het is heel lastig om vanuit Europa de stap naar de NBA te maken.' Op de vraag of het zijn droom is om in de NBA te spelen, klinkt het volmondig: 'Ja. En die droom ga ik ook echt proberen na te streven', besluit Mast.

Sassari

Momenteel is Mast met Donar op het Italiaanse eiland Sardinië ter voorbereiding op de belangrijke wedstrijd tegen Dinamo Sassari van woensdagavond. Deze moet gewonnen worden om uitzicht te houden op de knock-out fase van de Europe Cup.

