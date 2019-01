Natuurgebied Tusschenwater onder water gezet

Het gebied Tusschenwater bij De Groeve wordt vanaf woensdag onder water gezet. De klepstuw die het natuurgebied met de Hunze verbindt, is open gezet.

Door het openzetten van de stuw kan het water uit de Hunze langzaam het gebied in stromen. Dit proces duurt een paar weken. Dat meldt Waterschap Hunze en Aa's dinsdag.

Drinkwater en natuur

Tusschenwater is de afgelopen jaren opnieuw ingericht. Het is één van de laatste schakels naar een natuurlijk Hunzedal. Uniek aan dit deel van de Hunze is dat het niet alleen geschikt is gemaakt voor de berging van 1,3 miljoen kuub water, maar er wordt ook drinkwater gewonnen én er is ruimte voor de ontwikkeling van natuur.

In maart zal het project officieel worden afgerond en wordt het beheer van het gebied overgedragen aan Stichting Het Drents Landschap.