In beeld: sneeuw legt witte deken over Stad en Ommeland

Door de gestaag naar beneden dwarrelende sneeuw kleurde Groningen witter en witter. Op de meeste plaatsen ligt te weinig voor een sneeuwpop, maar nog altijd genoeg om plezier van te beleven. En dat laten we je graag zien.

Maar eerst nog even over de avondspits. Want hoewel het in Groningen soms glibberen en glijden was, bleven enorme files ons bespaard. Dat was elders in het land wel anders. Met 2296 kilometer file gaat deze spits namelijk de boeken in als de drukste ooit.



Strooien en glijden

Strooiwagens zorgen ervoor dat het Groningse verkeer door kan rijden. (Foto: Dennis Venema)



Maar niet iedereen ontkomt aan de file (Foto: ProNews)



Op het TT Circuit werd niet gestrooid. En dat was te merken.



Creatief met (meters) sneeuw

Van groen speelveldje naar winterwonderland. En dat binnen een minuut!



Sneeuw in Stad



En witte werelden...



In Hoogezand (Foto: Dennis Venema)



In Leek



Op het Groninger platteland (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)