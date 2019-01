Dendy over Donar-tegenstander Sassari: 'Geweldige kans om te winnen' (en hij kan het weten)

De basketballers van Donar spelen woensdagavond een belangrijke wedstrijd in de Europe Cup. De Groningers nemen het in Italië op tegen Dinamo Sassari en moeten winnen om kans te houden op de knock-out fase.

LaRon Dendy heeft speciale herinneringen aan de club op Sardinië.

'Ze moeten me nog kennen'

Dendy maakte op 8 november 2017 namens de Litouwse club Juventus in de Champions League-wedstrijd tegen Sassari maar liefst 22 punten. 'Ze zouden me hier nog moeten kennen, dat was een harde nederlaag voor ze. Ze hadden die zege echt nodig', herinnert Dendy zich.

Uitjouwen?

Of er Italiaanse fans zullen zijn die Dendy woensdagavond uitjouwen? 'Er zullen er misschien wat zijn die dat doen, maar als dat zo is zal dat een heerlijk gevoel zijn', zegt Dendy met een brede lach.

'Misschien helpt het'

Donar-coach Erik Braal is op de hoogte van het verleden tussen Dendy en Sassari.

'Ik heb die wedstrijd wel gezien. Misschien helpt het dat hij een goed gevoel heeft tegen Sassari. De andere kant is dat ze hem kennen en dat ze misschien wat meer aandacht voor hem zullen hebben. Ik weet het niet, wij moeten het gewoon als team doen.'

Energie

Braal gelooft wel in een zege woensdagavond. 'Het zit echt in ons, want als wij de energie kunnen hebben zoals we die bijvoorbeeld hadden tegen Den Bosch thuis, of op Cyprus, dan denk ik dat we hier echt kansen hebben. En als we beginnen zoals tegen Leeuwarden, dan denk ik dat er een kans is.'

'Grote kans'

Dendy is er duidelijk over. 'We hebben een grote kans. Ik heb gehoord dat zij een belangrijke guard missen. Dat is erg vervelend voor hem, maar het is goed voor ons, want hij was een van de belangrijkste scorers. Ik weet dat, als wij goed verdedigen en onze kansen goed benutten, we een geweldige kans hebben om te winnen.'

Live

De wedstrijd van Donar tegen Sassari begint woensdagavond om 20.30 uur en is live te volgen via een stream op de website van RTV Noord.