Delfzijl waarschuwt: 'Biesummer vijver is lek, betreed het ijs niet!'

Door een lek is er water onder het ijs weggestroomd (Foto: ProNews)

De gemeente Delfzijl roept ijsliefhebbers op de Biesummer vijver niet te betreden. Door een lek is de ijsvloer op de vijver gevaarlijk geworden.

Daarvoor waarschuwt de gemeente dinsdag op haar eigen website.

'Zojuist is ontdekt dat de Biesummer vijver in Delfzijl lek is. Hierdoor loopt het water onder het ijs vandaan. Dit maakt het ijs gevaarlijk. Betreed daarom het ijs niet!'

De gemeente gaat woensdag waarschuwingsborden rond de vijver plaatsen.

Hoe het lek in de vijver is ontstaan, is niet bekend.