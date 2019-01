Wiebes: 'Bewoners meest onveilige huizen krijgen uiterlijk februari duidelijkheid over versterking'

Minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat belooft dat bewoners van de meest onveilige huizen in februari bericht krijgen over de versterking van hun woning.

In een Kamerbrief schrijft de minister dat hij eind december voor 'nagenoeg alle huizen' de opdracht heeft gegeven over te gaan tot inspecteren en berekenen van de versterkingsmaatregelen.

Drieduizend adressen

In totaal gaat het om bijna drieduizend adressen. De helft daarvan is volgens het computermodel van de NAM niet veilig. De andere 1377 adressen staan niet op die lijst, maar daar wordt van verondersteld dat ze niet veilig zijn omdat ze qua bouw sterk lijken op andere woningen die wel op de lijst staan. Voorbeelden hiervan zijn twee-onder-een-kap-huizen en flatgebouwen.

Overige woningen

Over woningen die buiten deze groep vallen is de minister in gesprek met de aardbevingsgemeenten. Hij hoopt ook deze bewoners zo snel mogelijk een brief te kunnen sturen over de planning van de versterking.

Knelpunten bespreken

Aanstaande donderdag praat Wiebes met de regiovertegenwoordigers over de knelpunten in de versterkingsoperatie. Belangrijk knelpunten zijn het omstreden computermodel van de NAM, waar de regio niet achterstaat, en lokale plannen van de gemeenten die volgens de minister niet aan het Mijnraadadvies voldoen.

Gelijke behandeling

Volgens dat advies krijgen de meest onveilige huizen voorrang, terwijl in dezelfde straat of wijk ook huizen staan met een lichter veiligheidsrisico. De gemeenten willen dat die gebouwen ook meteen worden versterkt. Op die manier willen ze voorkomen dat wijken en straten meerdere keren overhoop worden gehaald.



