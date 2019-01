Deel dit artikel:













Brand in historische boerderij Midwolda onder controle (update) De woning waar brand uitbrak is niet bewoond (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

In villaboerderij Ennemaheerd aan de Hoofdweg in Midwolda is dinsdagavond brand uitgebroken.

De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te bestrijden. Rond 22.45 uur was het vuur onder controle. De Ennemaheerd is een historisch pand uit circa 1885, maar is leegstaand. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Update: bericht is aangevuld met de melding dat het vuur onder controle is