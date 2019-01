Innogy werkt mee aan proef met windmolenstilstand

Energiebedrijf Innogy werkt toch mee met de provincie aan een experiment om windmolens stil te zetten tijdens de vogeltrek. De provincie en Innogy hebben daar een overeenkomst over gesloten.

Het stilleggen van de molens moet zorgen voor minder vogelslachtoffers. De provincie compenseert het energiebedrijf financieel voor de stilstand.



Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) is het belangrijk dat Innogy meewerkt. 'Het is een grote speler in de Eemshaven', zegt hij. 'We zijn blij dat zij toch mee willen doen.'

