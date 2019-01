Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto's op spekgladde weg te water en tegen boom Bij Loppersum raakte een auto te water (Foto: ProNews)

In Loppersum is dinsdagavond een auto van de weg geraakt en in het water naast de Wijmersweg beland. Het wegdek was op de plek van het ongeluk spekglad door een laag sneeuw.

De twee inzittenden konden zelf uit de wagen klauteren, maar hielden er wel een nat pak aan over. Tegen boom Even later raakte op dezelfde plek een passerende auto in een slip. Dit voertuig kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder van deze auto kwam met de schrik vrij.



De boom moest het ontgelden (Foto: ProNews)